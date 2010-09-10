Такой брокер

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Такой брокер

Сообщение Hijid » Сегодня, 09:38

Такой брокер https://ratingfx.ru/maximarkets-otzyvy/comment/ заслуживает внимания, потому что с ним реально можно заработать. До этого столкнулся с такой компанией, которые попросту развели меня на деньги. Тут же все фиксируется, есть техническая поддержка все время, их sms-сигналы с готовыми трейдинг-решениями часто верные, так что выиграть реально.
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