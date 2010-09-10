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Hijid Гость RZN.info Сообщения: 72 Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11 Такой брокер Цитата Сообщение Hijid » Сегодня, 09:38 Такой брокер https://ratingfx.ru/maximarkets-otzyvy/comment/ заслуживает внимания, потому что с ним реально можно заработать. До этого столкнулся с такой компанией, которые попросту развели меня на деньги. Тут же все фиксируется, есть техническая поддержка все время, их sms-сигналы с готовыми трейдинг-решениями часто верные, так что выиграть реально. Вернуться к началу

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