Теннис
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Теннис
Люблю теннис, сам в него играю с шести лет. Смотрю разные передачи о нём, матчи по телевизору. Летом один друг мне подал замечательную идею - это заработок на ставках. "А почему бы и нет?", подумал я... Тем более, что я сам в этом спорте, правда на любительском уровне. Думал, что мне всё удастся хотя бы с третьего раза, но всё время одни неудачи... Нашёл в сети этот портал https://online-bookmakers.com/prognozy/tennis/ , он делает прогнозы на ставки. Хочу попробовать. А может его уже кто-то использовал, что скажете?
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