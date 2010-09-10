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Hijid Гость RZN.info Сообщения: 75 Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11 Теннис Цитата Сообщение Hijid » Сегодня, 18:28 Люблю теннис, сам в него играю с шести лет. Смотрю разные передачи о нём, матчи по телевизору. Летом один друг мне подал замечательную идею - это заработок на ставках. "А почему бы и нет?", подумал я... Тем более, что я сам в этом спорте, правда на любительском уровне. Думал, что мне всё удастся хотя бы с третьего раза, но всё время одни неудачи... Нашёл в сети этот портал https://online-bookmakers.com/prognozy/tennis/ , он делает прогнозы на ставки. Хочу попробовать. А может его уже кто-то использовал, что скажете? Вернуться к началу

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