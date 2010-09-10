Теннис

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Теннис

Сообщение Hijid » 18 дек 2018, 18:28

Люблю теннис, сам в него играю с шести лет. Смотрю разные передачи о нём, матчи по телевизору. Летом один друг мне подал замечательную идею - это заработок на ставках. "А почему бы и нет?", подумал я... Тем более, что я сам в этом спорте, правда на любительском уровне. Думал, что мне всё удастся хотя бы с третьего раза, но всё время одни неудачи... Нашёл в сети этот портал https://online-bookmakers.com/prognozy/tennis/ , он делает прогнозы на ставки. Хочу попробовать. А может его уже кто-то использовал, что скажете?
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Viluar
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:07

Re: Теннис

Сообщение Viluar » 18 дек 2018, 21:00

Интересно, прибыль будет хорошая?
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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Re: Теннис

Сообщение Hijid » 51 минуту назад

Самому интересно, ребята на этом неплохо зарабатывают...
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