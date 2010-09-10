Теннис
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Re: Теннис
Интересно, прибыль будет хорошая?
Re: Теннис
Вот интересная статья про ставки на теннис https://bet-in-click.ru/betting-school/stavki-na-tennis . Прочитайте её прежде чем захотите делать ставки на эту игру.
Re: Теннис
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Re: Теннис
Viluar писал(а):Интересно, прибыль будет хорошая?
Ну зависит от того, насколько хорошо вы в нём шарите. Вот мой старший брат умеет прогнозировать, тут https://betonmobile.ru/parimatch-mobilnaya-versiya-sajta ставки делает и на этом хорошо зарабатывает. Если вы на это способны, то будете в шоколаде.
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