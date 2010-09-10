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Viluar Гость RZN.info Сообщения: 7 Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:07 БК Цитата Сообщение Viluar » 54 минуты назад Недавно прочитал информацию, что сейчас можно вполне неплохо зарабатывать на спортивных ставках, и меня это очень заинтересовало. Вчера нашел на сайте приложение 1xbet на андроид, решил установить его на свой смартфон. Кто-нибудь в курсе, через такое приложение стоит делать ставки? Просто хочу понять, нормально ли оно будет работать, не будет ли каких сбоев или еще чего-нибудь. Вернуться к началу

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