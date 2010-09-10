БК

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Viluar
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:07

БК

Сообщение Viluar » Сегодня, 20:54

Недавно прочитал информацию, что сейчас можно вполне неплохо зарабатывать на спортивных ставках, и меня это очень заинтересовало. Вчера нашел на сайте приложение 1xbet на андроид, решил установить его на свой смартфон. Кто-нибудь в курсе, через такое приложение стоит делать ставки? Просто хочу понять, нормально ли оно будет работать, не будет ли каких сбоев или еще чего-нибудь.
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Holdwezor
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 янв 2017, 23:31

Re: БК

Сообщение Holdwezor » Сегодня, 22:35

В принципе, сбои могут быть, ведь это же программа, такое случается с каждым приложением по различным причинам, в основном из-за плохого соединения с интернетом. А в целом, насколько я знаю, мобильная версия БК должна работать без всяких проблем.
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Viluar
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:07

Re: БК

Сообщение Viluar » 6 минут назад

А вы сами пробовали играть через это приложение, или может через какое-то другое? Просто я никогда еще не играл в букмекерских конторах и поэтому переживаю по всяким мелочам.
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