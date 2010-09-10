Сообщение Holdwezor » Сегодня, 00:02

Где-то полгода назад играл в нескольких букмекерских конторах, заходил как через ПК, так и через мобильные приложения, в том числе и через это, на тот момент никаких проблем не было, не думаю, что что-то поменялось с того времени. Вы зря переживаете, ничего сложного в ставках нет, просто играть нужно без фанатизма.