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kbkbz Гость RZN.info Сообщения: 1 Зарегистрирован: 22 мар 2015, 14:19 Продам сруб Цитата Сообщение kbkbz » Сегодня, 17:19 Предлагаем сруб дома,бани на заказ из хвойного дерева(сосна,ель),осины.Рубим в "чашу","лапу".Срубы от 4х3 и больше.Сруб бани 5х3 стоит 115 000 руб в минимальной комплектации:сруб пятистенок,диаметр бревна 22-26 см чистовая высота (от пола до потолка) 2,15-2,20 м, лаги половые, балки потолочные, стропила под двускатную крышу,доска н.о.(обрешетка);мох(межвенцовый утеплитель);в стоимость входит доставка и установка.Сруб бани 5х3 с полной комплектацией стоит 130 000 руб и включает дополнительно чистовую доску на пол,потолок,фронтоны "зашиваются" вагонкой,рубероид на крышу,2 двери,2 окна,блоки(20х20х40) на фундамент.Доставка и установка входит в стоимость по Московской области,работаем и с близлежащими регионами.Так же производим любые отделочные работы по срубам.89166756755 https://vk.com/pskovlesstroi Вернуться к началу

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