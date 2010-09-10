Булочки
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Булочки
Кто умеет делать сладкое дрожжевое тесто для булочек?Я например с таким тестом долго не дружил. То оно у меня не подходило, то было забитое или совсем невкусное. Но, когда я попробовал спечь булочки по этому http://pojrem.ru/vypechka-2/bulochki/ рецепту все изменилось. Тесто получилось эластичное, мягкое и податливое. А булочки румяные и безумно вкусные. Попробуйте, главное придерживайтесь рецепта.
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