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Стёпа МЕН Гость RZN.info Сообщения: 27 Зарегистрирован: 26 сен 2015, 11:46 М6 P-22 Москав - Волгоград (г.Михайлов) Цитата Сообщение Стёпа МЕН » Вчера, 22:21







В самом городе Михайлове 3 год активно ремонтируют дорожное покрытие, как то и не верится но в самом городе плохих дорого осталось очень мало.



Кто не верит может посмотреть







10 лет назад в городе было как на скачках. Незаню что происходит на протяженности всей Волгоградки, но на нашем участке все ровно.



Кстати советую, если будите в наших краях!



Последние 5 лет М6 Волгоградку ремонтируют каждые 3 месяца, дорого не такая как была лет 10-20-30 назад, когда от жары автобусы на плитах подпрыгивали.В самом городе Михайлове 3 год активно ремонтируют дорожное покрытие, как то и не верится но в самом городе плохих дорого осталось очень мало.Кто не верит может посмотреть ТУТ 10 лет назад в городе было как на скачках. Незаню что происходит на протяженности всей Волгоградки, но на нашем участке все ровно.Кстати советую, если будите в наших краях! Вернуться к началу

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