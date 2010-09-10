М6 P-22 Москав - Волгоград (г.Михайлов)

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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Стёпа МЕН
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 11:46

М6 P-22 Москав - Волгоград (г.Михайлов)

Сообщение Стёпа МЕН » Вчера, 22:21

Последние 5 лет М6 Волгоградку ремонтируют каждые 3 месяца, дорого не такая как была лет 10-20-30 назад, когда от жары автобусы на плитах подпрыгивали.

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В самом городе Михайлове 3 год активно ремонтируют дорожное покрытие, как то и не верится но в самом городе плохих дорого осталось очень мало.

Кто не верит может посмотреть ТУТ

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10 лет назад в городе было как на скачках. Незаню что происходит на протяженности всей Волгоградки, но на нашем участке все ровно.

Кстати советую, если будите в наших краях!

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