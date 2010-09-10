Отель

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Отель

Сообщение Hijid » 58 минут назад

Добрый день! Хочу поделиться своей поездкой в Казань. Вообще мы ехали именно с целью посмотреть на Казанский кремль. Да в живую конечно не передать словами, как же там красиво. Потом устроили себе экскурсию по Казани, но на общественном транспорте это просто не реально. Поэтому мы бронировали авто на сайте https://planetofhotels.com/rentcar/rossiya/kazan и круто провели время!
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