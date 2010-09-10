Кейтеринг в Москве

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Vita252
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 19:44

Кейтеринг в Москве

Сообщение Vita252 » 24 минуты назад

Добрый день всем. Хотелось бы спросить тех форумчан, которые заказывали услуги кейтеринга в Москве. Знакомые советуют компанию по кейтерингу Вкуснофф, но я ни разу не имела с ними дел. Может кто из форумчан заказывал эту услугу у них или в какой другой компании?
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