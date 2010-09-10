Кейтеринг в Москве

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Vita252
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 19:44

Кейтеринг в Москве

Сообщение Vita252 » 23 дек 2018, 15:09

Добрый день всем. Хотелось бы спросить тех форумчан, которые заказывали услуги кейтеринга в Москве. Знакомые советуют компанию по кейтерингу Вкуснофф, но я ни разу не имела с ними дел. Может кто из форумчан заказывал эту услугу у них или в какой другой компании?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1191
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кейтеринг в Москве

Сообщение zevc » Вчера, 23:17

Подкину еще один отличный вариант кейтеринга в тему, вот здесь https://polkovnik-men.ru/nashe-oborudov ... ye-stancii можно за не высокую цену нанять анимационные станции. Кушать они готовить умеют! У нас они на мероприятии накормили десятки людей. ни от кого жалоб на качество еды не слышал) Да и расценки у них отличные. не обанкротят точно)
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