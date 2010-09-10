Кейтеринг в Москве
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Кейтеринг в Москве
Добрый день всем. Хотелось бы спросить тех форумчан, которые заказывали услуги кейтеринга в Москве. Знакомые советуют компанию по кейтерингу Вкуснофф, но я ни разу не имела с ними дел. Может кто из форумчан заказывал эту услугу у них или в какой другой компании?
Re: Кейтеринг в Москве
Подкину еще один отличный вариант кейтеринга в тему, вот здесь https://polkovnik-men.ru/nashe-oborudov ... ye-stancii можно за не высокую цену нанять анимационные станции. Кушать они готовить умеют! У нас они на мероприятии накормили десятки людей. ни от кого жалоб на качество еды не слышал) Да и расценки у них отличные. не обанкротят точно)
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