Игрушки
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Игрушки
Долго с женой искали качественные игрушки ребенку и поняли, что Step2 хороший производитель, теперь мы своей дочери покупаем игрушки только от этой фирмы. Они хорошего качества, не воняют и довольно прочные. Сколько бы ребенок их не кидал или не грыз, они не поддаются механическому влиянию. В последний раз мы брали игровой комплекс для загородного дома, купили вот такой https://www.step2-russia.ru/collection/ ... -kompleksu Установили его легко, дочь играет и ей нравится.
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