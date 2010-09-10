Игрушки

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Игрушки

Сообщение Hijid » Сегодня, 11:56

Долго с женой искали качественные игрушки ребенку и поняли, что Step2 хороший производитель, теперь мы своей дочери покупаем игрушки только от этой фирмы. Они хорошего качества, не воняют и довольно прочные. Сколько бы ребенок их не кидал или не грыз, они не поддаются механическому влиянию. В последний раз мы брали игровой комплекс для загородного дома, купили вот такой https://www.step2-russia.ru/collection/ ... -kompleksu Установили его легко, дочь играет и ей нравится.
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