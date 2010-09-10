Игрушки
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Игрушки
Долго с женой искали качественные игрушки ребенку и поняли, что Step2 хороший производитель, теперь мы своей дочери покупаем игрушки только от этой фирмы. Они хорошего качества, не воняют и довольно прочные. Сколько бы ребенок их не кидал или не грыз, они не поддаются механическому влиянию. В последний раз мы брали игровой комплекс для загородного дома, купили вот такой https://www.step2-russia.ru/collection/ ... -kompleksu Установили его легко, дочь играет и ей нравится.
Re: Игрушки
Всем приветик. Как - то увидела рекламу в Инстаграме на проектор Cinemood Storyteller: https://batinblog.ru/batiny-sovety/cinemood/ И загорелась его купить для своего сына. Но потом пожалела. Качество и цена , что были заявлены, не соответствуют действительности. При обращении к сотрудникам , они просто игнорировали мои обращения. Перед тем , как покупать , хорошенько подумайте и почитайте отзывы.
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