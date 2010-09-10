Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.



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Hijid Гость RZN.info Сообщения: 111 Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11 Игрушки Цитата Сообщение Hijid » 24 дек 2018, 11:56 Долго с женой искали качественные игрушки ребенку и поняли, что Step2 хороший производитель, теперь мы своей дочери покупаем игрушки только от этой фирмы. Они хорошего качества, не воняют и довольно прочные. Сколько бы ребенок их не кидал или не грыз, они не поддаются механическому влиянию. В последний раз мы брали игровой комплекс для загородного дома, купили вот такой https://www.step2-russia.ru/collection/ ... -kompleksu Установили его легко, дочь играет и ей нравится. Вернуться к началу

inna8585v Гость RZN.info Сообщения: 117 Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53 Re: Игрушки Цитата Сообщение inna8585v » Сегодня, 12:21 Всем приветик. Как - то увидела рекламу в Инстаграме на проектор Cinemood Storyteller: https://batinblog.ru/batiny-sovety/cinemood/ И загорелась его купить для своего сына. Но потом пожалела. Качество и цена , что были заявлены, не соответствуют действительности. При обращении к сотрудникам , они просто игнорировали мои обращения. Перед тем , как покупать , хорошенько подумайте и почитайте отзывы. Вернуться к началу

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