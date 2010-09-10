Хорошее освещение

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Хорошее освещение

Сообщение Hijid » Сегодня, 12:16

Недавно увлеклась наращиванием ресниц. А для этого необходимо хорошее освещение. В магазинах ассортимент меня абсолютно не заинтересовал. Решила бороздить просторы необъятного интернета. Нашла стильную, а главное - удобною настольную светодиодную (LED) лампу http://svetoforum.com/catalog/nastolnye_lampy/ (ещё и в золотом цвете, как хотела). Теперь мои глаза меньше устают за работой.
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