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Hijid Гость RZN.info Сообщения: 80 Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11 Хорошее освещение Цитата Сообщение Hijid » Сегодня, 12:16 Недавно увлеклась наращиванием ресниц. А для этого необходимо хорошее освещение. В магазинах ассортимент меня абсолютно не заинтересовал. Решила бороздить просторы необъятного интернета. Нашла стильную, а главное - удобною настольную светодиодную (LED) лампу http://svetoforum.com/catalog/nastolnye_lampy/ (ещё и в золотом цвете, как хотела). Теперь мои глаза меньше устают за работой. Вернуться к началу

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