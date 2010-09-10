Чемодан
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Чемодан
Я когда улетал, покупал чемодан себе в интернет-магазине. Кому тоже нужен, советую купить чемодан у них. Выбор огромный, цены приемлемые и разного качества, есть пластиковые, а есть и тряпочные. Еще у них можно приобрести чемоданчик для ручной клади. Загляните, посмотрите, думаю, вам пригодится. Хороший сайт, есть много чего интерестного.
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