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Hijid Гость RZN.info Сообщения: 80 Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11 Чемодан Цитата Сообщение Hijid » Сегодня, 12:43 Я когда улетал, покупал чемодан себе в интернет-магазине. Кому тоже нужен, советую купить чемодан у них. Выбор огромный, цены приемлемые и разного качества, есть пластиковые, а есть и тряпочные. Еще у них можно приобрести чемоданчик для ручной клади. Загляните, посмотрите, думаю, вам пригодится. Хороший сайт, есть много чего интерестного. Вернуться к началу

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