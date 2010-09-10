Спортивное питание
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Спортивное питание
Так как уже не первый год занимаюсь силовыми тренировками в тренажерном, то за это время имел дело с различными добавками, жиросжигателями, витаминами и ноотропами. Но в последнее время заметил, что на полках магазинов все чаще начали появляться некачественные подделки. Благо друг посоветовал интернет-магазин спортивного питания "FitandPit", где он недавно приобрел https://fitandpit.ru/catalog/zhiroszhigateli/eka/black-mamba-hyperrush-innovative-labs Сказал, что у них в продаже только эксклюзивное питание из США И Европы. При чем, как я посмотрел, цены у них довольно доступные. Кто-нибудь ещё слышал об этом магазине? Делитесь впечатлениями!
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