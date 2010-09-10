Как правильно выбрать кулон или подвеску.
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Как правильно выбрать кулон или подвеску.
Хочу на новый год подарить своей супруге кулон или подвеску. Только не знаю как правильно выбрать . Может подскажите.
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Re: Как правильно выбрать кулон или подвеску.
Что хочу отметить. Вы сделали правильный выбор , что решили сделать такой новогодний подарок своей супруге. А вот на этом сайте : https://blickry.ru/ найдете рекомендации как правильно выбрать кулон или подвеску. Здесь вы можете посмотреть каталог бижутерии , где представлены разнообразные модные аксессуары этого года.
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