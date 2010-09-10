Двери со скрытыми петлями

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Двери со скрытыми петлями

Сообщение Hijid » Сегодня, 19:15

Друзья, кто-то заказывал двери invisible со скрытыми петлями? Я вот нашел в интернете много информации, ознакомился, думаю, такие двери должны интересно смотрятся в квартире! А вот что скажете по поводу установки и дальнейшего пользования, есть какие-то недостатки?
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