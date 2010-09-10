Двери со скрытыми петлями
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Модераторы FORUM.RZN.info, Колхозник
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Двери со скрытыми петлями
Друзья, кто-то заказывал двери invisible со скрытыми петлями? Я вот нашел в интернете много информации, ознакомился, думаю, такие двери должны интересно смотрятся в квартире! А вот что скажете по поводу установки и дальнейшего пользования, есть какие-то недостатки?
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