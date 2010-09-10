Камеры наблюдения и их польза
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Камеры наблюдения и их польза
У нас в городе за последний 4 года поставили очень много веб камер. Город небольшой но можно спокойно смотреть центральные улицы и то что на них происходит. Обычно я смотрю погоду за окно или ести ли народ в городе. На днях видеокамера зафиксировала кражу сумок из магазина магнит.
Видео по ссылке>>>
В вашем городе есть веб камеры и как вы к ним относитесь? Покидайте ссылке!
Веб камеры в городе Михайлове >>>
Видео по ссылке>>>
В вашем городе есть веб камеры и как вы к ним относитесь? Покидайте ссылке!
Веб камеры в городе Михайлове >>>
1 сообщение • Страница 1 из 1
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