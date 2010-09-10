Камеры наблюдения и их польза

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Стёпа МЕН
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 11:46

Камеры наблюдения и их польза

Сообщение Стёпа МЕН » Сегодня, 02:05

У нас в городе за последний 4 года поставили очень много веб камер. Город небольшой но можно спокойно смотреть центральные улицы и то что на них происходит. Обычно я смотрю погоду за окно или ести ли народ в городе. На днях видеокамера зафиксировала кражу сумок из магазина магнит.

Изображение

Видео по ссылке>>>

В вашем городе есть веб камеры и как вы к ним относитесь? Покидайте ссылке!

Веб камеры в городе Михайлове >>>
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