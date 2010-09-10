Товары для туризма

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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xKristinaxBond
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 22 июл 2014, 00:23

Товары для туризма

Сообщение xKristinaxBond » 30 дек 2018, 03:57

Интернет магазин X-Zone предлагает большой ассортимент товаров для туризма высокого качества по наиболее выгодной цене. Заказывала здесь https://www.x-zone.com.ua/sport/winter/ ... ticks.html клюшку для сына, осталась довольна, вышла сравнительно недорого. Плюс, порадовала оперативная доставка.
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Товары для туризма

Сообщение inna8585v » 50 минут назад

Подскажите , где можно приобрести надежные, вместительные туристические рюкзаки.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Товары для туризма

Сообщение vorog58 » 21 минуту назад

Могу порекомендовать официальный магазин Thule : https://packandgo.ru/ где представлены товары и для туризма. Кстати я у них и приобрел надежный, вместительный. туристический рюкзак. Здесь вы найдете товары и другие товары для активного отдыха высокого качества и по разумным ценам.
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