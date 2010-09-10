Товары для туризма
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- xKristinaxBond
- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 22 июл 2014, 00:23
Товары для туризма
Интернет магазин X-Zone предлагает большой ассортимент товаров для туризма высокого качества по наиболее выгодной цене. Заказывала здесь https://www.x-zone.com.ua/sport/winter/ ... ticks.html клюшку для сына, осталась довольна, вышла сравнительно недорого. Плюс, порадовала оперативная доставка.
Re: Товары для туризма
Подскажите , где можно приобрести надежные, вместительные туристические рюкзаки.
Re: Товары для туризма
Могу порекомендовать официальный магазин Thule : https://packandgo.ru/ где представлены товары и для туризма. Кстати я у них и приобрел надежный, вместительный. туристический рюкзак. Здесь вы найдете товары и другие товары для активного отдыха высокого качества и по разумным ценам.
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