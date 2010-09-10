Продать волосы в Киеве

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Продать волосы в Киеве

Сообщение vorog58 » Сегодня, 10:47

Начала искать людей которые занимаются скупкой волос у населения https://www.charm-hair.kiev.ua , нашла их сайт . Все доступно описано и рассказано но не покупают они 25 сантиметров пучки. А у меня шикарные пряди, детские , гладкие и очень красивого цвета . Может вы знаете кому нужны такой длинны а то хочется сделать ребенку приятное купить какой то подарок, а с волос толку особо нету , лежат в шкафу, пылятся ..
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