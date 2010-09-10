Продать волосы в Киеве
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Продать волосы в Киеве
Начала искать людей которые занимаются скупкой волос у населения https://www.charm-hair.kiev.ua , нашла их сайт . Все доступно описано и рассказано но не покупают они 25 сантиметров пучки. А у меня шикарные пряди, детские , гладкие и очень красивого цвета . Может вы знаете кому нужны такой длинны а то хочется сделать ребенку приятное купить какой то подарок, а с волос толку особо нету , лежат в шкафу, пылятся ..
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