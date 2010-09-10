Сообщение witness » Сегодня, 13:56

Приветствую форумчан и форумчанорк!

Выкладываю ссылку на сайт для поиска свидетелей – narod-ugro.info

Пусть он, конечно, никогда вам не понадобится, но…

И извиняюсь перед модераторами за нарушение правил. А вдруг сайт кому-то и правда поможет. Тем боле, как мне кажется, он не бизнес-проект и имеет социальную направленность…