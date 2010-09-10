Для поиска свидетелей происшествий.
Благотворительность в Рязани
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Для поиска свидетелей происшествий.
Приветствую форумчан и форумчанорк!
Выкладываю ссылку на сайт для поиска свидетелей – narod-ugro.info
Пусть он, конечно, никогда вам не понадобится, но…
И извиняюсь перед модераторами за нарушение правил. А вдруг сайт кому-то и правда поможет. Тем боле, как мне кажется, он не бизнес-проект и имеет социальную направленность…
Выкладываю ссылку на сайт для поиска свидетелей – narod-ugro.info
Пусть он, конечно, никогда вам не понадобится, но…
И извиняюсь перед модераторами за нарушение правил. А вдруг сайт кому-то и правда поможет. Тем боле, как мне кажется, он не бизнес-проект и имеет социальную направленность…
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей