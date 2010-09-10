Для поиска свидетелей происшествий.

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witness
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32

Для поиска свидетелей происшествий.

Сообщение witness » Сегодня, 13:56

Приветствую форумчан и форумчанорк!
Выкладываю ссылку на сайт для поиска свидетелей – narod-ugro.info
Пусть он, конечно, никогда вам не понадобится, но…
И извиняюсь перед модераторами за нарушение правил. А вдруг сайт кому-то и правда поможет. Тем боле, как мне кажется, он не бизнес-проект и имеет социальную направленность…
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