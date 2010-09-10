Как избавиться от клопов

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Как избавиться от клопов

Сообщение inna8585v » Сегодня, 11:07

В спальне появились клопы. Как избавиться , куда можно обратиться?
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Как избавиться от клопов

Сообщение vorog58 » Сегодня, 11:11

Всем привет. Лично когда у нас были проблемы с клопами , то обращались сюда: https://sanitarmoskva.ru/services/unichtozhenie-klopov Кстати приехали быстро. Сделали дезинсекцию Клопов всех потравили. И не дорого.
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