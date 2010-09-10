Как избавиться от клопов
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Как избавиться от клопов
В спальне появились клопы. Как избавиться , куда можно обратиться?
Re: Как избавиться от клопов
Всем привет. Лично когда у нас были проблемы с клопами , то обращались сюда: https://sanitarmoskva.ru/services/unichtozhenie-klopov Кстати приехали быстро. Сделали дезинсекцию Клопов всех потравили. И не дорого.
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