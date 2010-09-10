Светящийся порошок люминофор
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Светящийся порошок люминофор
Срочно потребовалась светящийся порошок люминофор для нашего производства. Один мой хороший мой знакомый порекомендовал сайт фирмы Нокстон. где можно купить светящийся порошок люминофор : http://noxton.net/luminophors.html у них представлен не плохой выбор и цена приемлемая. А вы что можете мне по советовать в данном вопросе.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей