Светящийся порошок люминофор

Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Светящийся порошок люминофор

Сообщение vorog58 » Сегодня, 12:54

Срочно потребовалась светящийся порошок люминофор для нашего производства. Один мой хороший мой знакомый порекомендовал сайт фирмы Нокстон. где можно купить светящийся порошок люминофор : http://noxton.net/luminophors.html у них представлен не плохой выбор и цена приемлемая. А вы что можете мне по советовать в данном вопросе.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Услуги»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей