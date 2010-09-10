Мягкие окна

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Мягкие окна

Сообщение vorog58 » Сегодня, 13:17

Всем привет. Думаю на террасе установить мягкие окна. Даже в инете нашел производителя : http://www.soft-windows.ru/myagkie-okna-obninsk/ Гранд фабрика мягких окон. Посмотрел , смотрится не плохо, удобные в эксплуатации и дешевле в несколько раз окон и ПВХ. А вы , что посоветуете?
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