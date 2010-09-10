Мягкие окна
Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Мягкие окна
Всем привет. Думаю на террасе установить мягкие окна. Даже в инете нашел производителя : http://www.soft-windows.ru/myagkie-okna-obninsk/ Гранд фабрика мягких окон. Посмотрел , смотрится не плохо, удобные в эксплуатации и дешевле в несколько раз окон и ПВХ. А вы , что посоветуете?
Re: Мягкие окна
Привет. Это правильное решение. Мы в прошлом году тоже установили мягкие окна в беседке. Очень практично и очень удобно.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частное строительство»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость