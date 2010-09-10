Копии воблеров с Али

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Копии воблеров с Али

Сообщение Buneyaz » Вчера, 23:12

Камрады, подскажите проверенный магазин на Алиэкспрессе, где можно недорого купить аналоги воблеров, также был бы благодарен за рекомендации выбору по воблеру на окуня. Нашел в поисковике большой список копий воблеров, подскажите что-то отсюда и дайте рекомендации по магазинам на Али, на которые ссылается этот сайт. Если знаете магазин у нас, который продает примерно по такой же цене (допускается наценка на 5-10%), готов рассмотреть.
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