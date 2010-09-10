Займы онлайн

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Займы онлайн

Сообщение vorog58 » Сегодня, 08:55

Подскажите , где можно получить займ онлайн в 18 лет.
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Займы онлайн

Сообщение inna8585v » Сегодня, 09:06

Обычно займы онлайн банки устанавливают возрастные ограничения 21-23 . Но есть один ресурс : https://creditdengi.com/zaimy/s-18-let/po-pasportu где можно получить займ от 18 лет по паспорту на карту.
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