Займы онлайн
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Займы онлайн
Подскажите , где можно получить займ онлайн в 18 лет.
Re: Займы онлайн
Обычно займы онлайн банки устанавливают возрастные ограничения 21-23 . Но есть один ресурс : https://creditdengi.com/zaimy/s-18-let/po-pasportu где можно получить займ от 18 лет по паспорту на карту.
Re: Займы онлайн
Заем на самом деле не так просто взять, для того чтобы вам его утвердили, нужна хорошая кредитная история. Вы кредиты вообще брали когда-то? Если да, тогда можете узнать КИ через интернет если там все хорошо, можете спокойно идти в любой банк или микрофинансовое учреждение. Я например оформляю не большие займы через сайт главзайм, у них не нужно стоять в очереди, да и ответ приходит буквально за полчаса.
Re: Займы онлайн
Можно ли взять кредит инвалиду 1, 2, 3 группы в Сбербанке , и что для этого нужно сделать , чтобы оформить кредит. Вы можете узнать из этой статьи: https://creditdengi.com/banki/sberbank/kredit-invalidam
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