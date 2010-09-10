Гле можно посмотреть фильм Т-34
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
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Гле можно посмотреть фильм Т-34
Народ, подскажите где можно посмотреть фильм Т-34 в хорошем качестве.
Re: Гле можно посмотреть фильм Т-34
Привет. Кстати я сама недавно его смотрела в онлайн кинотеатре Кинохан . Классный фильм. А смотреть его можно здесь: http://kinohan.ru/11455-t-34-2018.html в очень хорошем качестве и без рекламы.
Re: Гле можно посмотреть фильм Т-34
Кстати скоро состоится также премьера нового российского военного фильма. Спасти Ленинград Пересказывать сюжет фильма не стану. Только отмечу , что задействованы в этом фильме известные и популярные актеры Мария Мельникова, Андрей Миронов- Удалов и др. А ознакомится с фильмом можете посмотрев трейлер : http://funtik.tv/12444-spasti-leningrad ... nline.html Премьера состоится 31/01 2019 года.
Re: Гле можно посмотреть фильм Т-34
Кстати на днях посмотрела прикольную комедию Килиманджара: http://arafilm.tv/filmy-2018/1624-kilim ... -2018-1955 Смотрела с большим интересом и мне фильм очень понравился. Не много оторвитесь от военной тематики и посмотрите эту веселую комедию в хорошем качестве и без рекламы.
Re: Гле можно посмотреть фильм Т-34
Если желаете не много отвлечься и развеятся. Рекомендую посмотреть телешоу Новый Камеди Клаб: http://kinomir.live/66-novyy-comedy-clu ... estve.html Где Гарик Мартиросян, Павел Воля, Тимур Батрутдинов, Александр Ревва, и другие не дадут вам заснуть у экранов телевизора.
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