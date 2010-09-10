Мультиварка
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Мультиварка
Здравствуйте. Я сколько себя помню, мне очень сложно выбирать и покупать бытовую технику. Решила в интернете прочитать для начала как минимум несколько статей о том, какие мультиварки пользуются популярностью, а потом уже только действовать. Нашла форум на котором мифы о мультиварках развеиваются и оказалось, что всегда есть возможность заказать качественную бытовую технику с доставкой на дом. Вот тут недорогие есть возможность купить мультиварки от куко и решила с вами посоветоваться и спросить. Как думаете, в металлическом корпусе лучше покупать или же нет?
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