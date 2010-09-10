Мультиварка
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Мультиварка
Здравствуйте. Я сколько себя помню, мне очень сложно выбирать и покупать бытовую технику. Решила в интернете прочитать для начала как минимум несколько статей о том, какие мультиварки пользуются популярностью, а потом уже только действовать. Нашла форум на котором мифы о мультиварках развеиваются и оказалось, что всегда есть возможность заказать качественную бытовую технику с доставкой на дом. Вот тут недорогие есть возможность купить мультиварки от куко и решила с вами посоветоваться и спросить. Как думаете, в металлическом корпусе лучше покупать или же нет?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 276
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Мультиварка
Мастер. писал(а): Как думаете, в металлическом корпусе лучше покупать или же нет?
Если Вы готовите для семьи, то переплачивать за металлический корпус смысла нет. А вот если делаете масштабные заготовки, то можно попробовать. Я когда огородничал, в мультиварке варил кабачковую икру и салаты под закрутку, до 20 кг в день. От длительного перегрева пластик может поплыть, хотя для функционала это не критично. И да, мультиварка должна быть только "Редмонд"!
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Re: Мультиварка
Мы тоже готовим дома икру кабачковую в мультиварке. Легко и вкусная получается.
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