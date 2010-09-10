Сообщение Дед Анатольич » 15 янв 2019, 16:24

Мастер. писал(а): Как думаете, в металлическом корпусе лучше покупать или же нет?

Если Вы готовите для семьи, то переплачивать за металлический корпус смысла нет. А вот если делаете масштабные заготовки, то можно попробовать. Я когда огородничал, в мультиварке варил кабачковую икру и салаты под закрутку, до 20 кг в день. От длительного перегрева пластик может поплыть, хотя для функционала это не критично. И да, мультиварка должна быть только "Редмонд"!