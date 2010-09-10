Смартфон
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Смартфон
Здравствуйте. Мне сложно принять окончательное решение о покупке смартфона в интернете, я внимательно очень просмотрела с десяток самых разных моделей и пока остановилась только на одной. Судя по обзору, который был представлен в блоге, скоро Redmi Pro от компании Сяоми поступит в продажу. Нашла в каталоге https://ru-mi.com/smartphones/xiaomiredmipro/ об этом информацию и решила, что как только в наличии появится смартфон, сразу буду его заказывать. Приходилось ли кому-то из вас сотрудничество вести именно с этим интернет магазином техники? Если да, то прошу обязательно отписаться и поделиться своими мнениями.
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