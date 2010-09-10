Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

Мастер. Гость RZN.info Сообщения: 4 Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53 Смартфон Цитата Сообщение Мастер. » 26 минут назад Здравствуйте. Мне сложно принять окончательное решение о покупке смартфона в интернете, я внимательно очень просмотрела с десяток самых разных моделей и пока остановилась только на одной. Судя по обзору, который был представлен в блоге, скоро Redmi Pro от компании Сяоми поступит в продажу. Нашла в каталоге https://ru-mi.com/smartphones/xiaomiredmipro/ об этом информацию и решила, что как только в наличии появится смартфон, сразу буду его заказывать. Приходилось ли кому-то из вас сотрудничество вести именно с этим интернет магазином техники? Если да, то прошу обязательно отписаться и поделиться своими мнениями. Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»