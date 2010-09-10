Смартфон

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Мастер.
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53

Смартфон

Сообщение Мастер. » Сегодня, 15:31

Здравствуйте. Мне сложно принять окончательное решение о покупке смартфона в интернете, я внимательно очень просмотрела с десяток самых разных моделей и пока остановилась только на одной. Судя по обзору, который был представлен в блоге, скоро Redmi Pro от компании Сяоми поступит в продажу. Нашла в каталоге https://ru-mi.com/smartphones/xiaomiredmipro/ об этом информацию и решила, что как только в наличии появится смартфон, сразу буду его заказывать. Приходилось ли кому-то из вас сотрудничество вести именно с этим интернет магазином техники? Если да, то прошу обязательно отписаться и поделиться своими мнениями.
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Смартфон

Сообщение Дед Анатольич » Сегодня, 16:16

Мастер. писал(а):Здравствуйте. Мне сложно принять окончательное решение о покупке смартфона в интернете, я внимательно очень просмотрела с десяток самых разных моделей и пока остановилась только на одной. ... Приходилось ли кому-то из вас сотрудничество вести именно с этим интернет магазином техники? Если да, то прошу обязательно отписаться и поделиться своими мнениями.

Вы знаете, я рассматривал этот магазин прошлым летом, когда хотел купить робот-пылесос. Официальным дилером этот магазин не является, поэтому большинство товара там с неплохой наценкой. Если у Вас есть лишние деньги - можете заказать там, но я бы советовал посмотреть на официальном сайте Xiaomi, смартфоны там точно дешевле. А робот-пылесос я купил на китайском сайте, с доставкой он обошелся мне почти на четверть дешевле
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