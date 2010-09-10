Сообщение Дед Анатольич » 15 янв 2019, 16:16

Мастер. писал(а): Здравствуйте. Мне сложно принять окончательное решение о покупке смартфона в интернете, я внимательно очень просмотрела с десяток самых разных моделей и пока остановилась только на одной. ... Приходилось ли кому-то из вас сотрудничество вести именно с этим интернет магазином техники? Если да, то прошу обязательно отписаться и поделиться своими мнениями.

Вы знаете, я рассматривал этот магазин прошлым летом, когда хотел купить робот-пылесос. Официальным дилером этот магазин не является, поэтому большинство товара там с неплохой наценкой. Если у Вас есть лишние деньги - можете заказать там, но я бы советовал посмотреть на официальном сайте Xiaomi, смартфоны там точно дешевле. А робот-пылесос я купил на китайском сайте, с доставкой он обошелся мне почти на четверть дешевле