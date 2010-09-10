Аренда автобуса
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Аренда автобуса
Народ , подскажите организацию где можно заказать или арендовать автобус.
Re: Аренда автобуса
Можем порекомендовать этот сайт автотраспортной компании Альботрос :https://albatros.rent/ где представлена информация об условиях заказа или аренде автотехники , в том числе и автобусов . Также здесь представлена информация и о других услугах представляемых компании Альботрос.
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