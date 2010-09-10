Аренда автобуса

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Аренда автобуса

Сообщение vorog58 » Сегодня, 16:48

Народ , подскажите организацию где можно заказать или арендовать автобус.
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Аренда автобуса

Сообщение inna8585v » Сегодня, 16:58

Можем порекомендовать этот сайт автотраспортной компании Альботрос :https://albatros.rent/ где представлена информация об условиях заказа или аренде автотехники , в том числе и автобусов . Также здесь представлена информация и о других услугах представляемых компании Альботрос.
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