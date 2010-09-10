Женская одежда

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Женская одежда

Сообщение Hijid » Сегодня, 17:54

Жена намекнула мне, что на свой день рождения хочет чтобы я подарил ей какое-то вечернее платье. Но сама даже не сказала какой фасон ей нравится, вот теперь бегаю в поисках и никак не могу определиться. Нашел в магазине Модоза женское платье и сижу теперь, гадаю понравится ей такое или нет.
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