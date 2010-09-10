Женская одежда

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Женская одежда

Сообщение Hijid » 15 янв 2019, 17:54

Жена намекнула мне, что на свой день рождения хочет чтобы я подарил ей какое-то вечернее платье. Но сама даже не сказала какой фасон ей нравится, вот теперь бегаю в поисках и никак не могу определиться. Нашел в магазине Модоза женское платье и сижу теперь, гадаю понравится ей такое или нет.
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Женская одежда

Сообщение inna8585v » Сегодня, 11:09

Привет. Кстати могу предложить посетить этот интернет магазин : https://samaya-modnaya.ru/ Самая модная. Уже из названия , ты догадался что это женский магазин. Здесь представлен большой ассортимент женской одежды. На любой вкус. И к тому же цены не кусаются.
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