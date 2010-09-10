Женская одежда
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Женская одежда
Жена намекнула мне, что на свой день рождения хочет чтобы я подарил ей какое-то вечернее платье. Но сама даже не сказала какой фасон ей нравится, вот теперь бегаю в поисках и никак не могу определиться. Нашел в магазине Модоза женское платье и сижу теперь, гадаю понравится ей такое или нет.
Re: Женская одежда
Привет. Кстати могу предложить посетить этот интернет магазин : https://samaya-modnaya.ru/ Самая модная. Уже из названия , ты догадался что это женский магазин. Здесь представлен большой ассортимент женской одежды. На любой вкус. И к тому же цены не кусаются.
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