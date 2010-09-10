Интересные факты, случаи и события из жизни города.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Добавляем сюда интересные достопримечательности малых городов рязанской области!Танк Т-34 в городе МихайловеАрхангел Михаил над городом

Вернуться в «История, события, люди»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость