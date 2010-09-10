Достопримечательности Рязанской области малых городов

Интересные факты, случаи и события из жизни города.

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Стёпа МЕН
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 11:46

Достопримечательности Рязанской области малых городов

Сообщение Стёпа МЕН » Сегодня, 21:54

Добавляем сюда интересные достопримечательности малых городов рязанской области!

Танк Т-34 в городе Михайлове

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Архангел Михаил над городом

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