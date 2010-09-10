Где заказать камин.

Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Где заказать камин.

Сообщение inna8585v » Сегодня, 08:41

Решили у себя на даче установить камин. Подскажите , где можно заказать камин и какой лучше подойдет для дачи.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Где заказать камин.

Сообщение vorog58 » Сегодня, 08:59

Кстати мы тоже не давно установили камин у себя на даче. Заказывали в компании Камин. СЮ. При выборе камина на порекомендовали для дачи камин с гильотиной: https://kamin.su/catalog/topki/msk/podem-is-gilotina/ так как они безопасны и практичны. Так что мы очень довольны этим камином.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частное строительство»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость