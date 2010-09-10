Где заказать камин.
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Где заказать камин.
Решили у себя на даче установить камин. Подскажите , где можно заказать камин и какой лучше подойдет для дачи.
Re: Где заказать камин.
Кстати мы тоже не давно установили камин у себя на даче. Заказывали в компании Камин. СЮ. При выборе камина на порекомендовали для дачи камин с гильотиной: https://kamin.su/catalog/topki/msk/podem-is-gilotina/ так как они безопасны и практичны. Так что мы очень довольны этим камином.
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