Билеты в театр

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Билеты в театр

Сообщение zevc » Сегодня, 12:53

Я очень люблю ходить в театр, коллега по работе вчера сказала, что можно посмотреть на льду представление «Питер Пэн». Буду вам очень благодарна, если вы подскажете, где именно можно приобрести билеты в интернете на этот спектакль?
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Мастер.
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53

Re: Билеты в театр

Сообщение Мастер. » Сегодня, 14:29

zevc писал(а):Я очень люблю ходить в театр, коллега по работе вчера сказала, что можно посмотреть на льду представление «Питер Пэн». Буду вам очень благодарна, если вы подскажете, где именно можно приобрести билеты в интернете на этот спектакль?

Добрый день. Я уже больше года покупаю билеты в интернете напрямую и меня всё устраивает. Достаточно всего лишь заранее просмотреть очень внимательно афиши на ближайшие несколько месяцев и провести оплату билетов сразу. Вот тут театр на льду Peter Pan купить билеты вы можете в несколько кликов мышкой, главное – не забыть, потом в назначенный день и время отправиться в театр. А так по традиции я несколько раз в неделю захожу на сайт, чтобы знакомиться с обновлением информации, и вам тоже советую завести такую полезную традицию, благодаря которой вы всегда будете знать о предстоящих концертах, спектаклях и шоу-программах Одессы.
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