Сообщение zevc » Сегодня, 12:53

Я очень люблю ходить в театр, коллега по работе вчера сказала, что можно посмотреть на льду представление «Питер Пэн». Буду вам очень благодарна, если вы подскажете, где именно можно приобрести билеты в интернете на этот спектакль?