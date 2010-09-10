Билеты в театр
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Билеты в театр
Я очень люблю ходить в театр, коллега по работе вчера сказала, что можно посмотреть на льду представление «Питер Пэн». Буду вам очень благодарна, если вы подскажете, где именно можно приобрести билеты в интернете на этот спектакль?
Re: Билеты в театр
zevc писал(а):Я очень люблю ходить в театр, коллега по работе вчера сказала, что можно посмотреть на льду представление «Питер Пэн». Буду вам очень благодарна, если вы подскажете, где именно можно приобрести билеты в интернете на этот спектакль?
Добрый день. Я уже больше года покупаю билеты в интернете напрямую и меня всё устраивает. Достаточно всего лишь заранее просмотреть очень внимательно афиши на ближайшие несколько месяцев и провести оплату билетов сразу. Вот тут театр на льду Peter Pan купить билеты вы можете в несколько кликов мышкой, главное – не забыть, потом в назначенный день и время отправиться в театр. А так по традиции я несколько раз в неделю захожу на сайт, чтобы знакомиться с обновлением информации, и вам тоже советую завести такую полезную традицию, благодаря которой вы всегда будете знать о предстоящих концертах, спектаклях и шоу-программах Одессы.
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