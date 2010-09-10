Подскажите хороший музыкальный портал.
Обсуждение музыкальной тусовки родного города. Новости от групп и исполнителей.
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Подскажите хороший музыкальный портал.
Народ, подскажите нормальный музыкальный портал. Что б была нормальная музыка. А еще если бы там был Тима Белорусских , это было бы ВООБЩЕ........
Re: Подскажите хороший музыкальный портал.
Привет . Могу порекомендовать этот не плохой музыкальный портал: https://music-dom.com/ Где представлен большой выбор исполнителей различных жанров. Кстати и Тима Белорусских.
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