Подскажите хороший музыкальный портал.

Обсуждение музыкальной тусовки родного города. Новости от групп и исполнителей.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Подскажите хороший музыкальный портал.

Сообщение vorog58 » 17 янв 2019, 16:31

Народ, подскажите нормальный музыкальный портал. Что б была нормальная музыка. А еще если бы там был Тима Белорусских , это было бы ВООБЩЕ........
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Подскажите хороший музыкальный портал.

Сообщение inna8585v » 17 янв 2019, 16:49

Привет . Могу порекомендовать этот не плохой музыкальный портал: https://music-dom.com/ Где представлен большой выбор исполнителей различных жанров. Кстати и Тима Белорусских.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Подскажите хороший музыкальный портал.

Сообщение vorog58 » Сегодня, 11:09

Спасибо , за предоставленную информацию. Но вот я по случаю тоже в инете нашел музыкальный сайт Jmus.club : https://jomus.club/ Где представлен большой выбор песен и исполнителей любых жанров. Где можно слушать и скачивать бесплатно .
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